Telefon markası Honor Türkiye'de üretime başlıyor

Telefon markası Honor Türkiye'de üretime başlıyor

Türkiye’de akıllı telefon pazarındaki faaliyetlerini son yıllarda hızlandıran Honor, şimdi de üretim ayağında önemli bir adım atıyor.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Telefon markası Honor Türkiye'de üretime başlıyor - Resim: 1

Türkiye’de akıllı telefon pazarındaki faaliyetlerini son yıllarda hızlandıran Honor, şimdi de üretim ayağında önemli bir adım atıyor. Markanın Avcılar’da gerçekleştirilecek üretim için Salcomp ile iş birliğine gitmesi bekleniyor.

1 4
Telefon markası Honor Türkiye'de üretime başlıyor - Resim: 2

Honor’un Türkiye’de üretime yönelmesi, şirketin pazardaki büyüme stratejisinin de yeni bir aşamaya taşınması anlamına geliyor. Marka, ülkede akıllı telefon başta olmak üzere farklı teknoloji ürünleriyle pazar payını artırmayı hedefliyor.

2 4
Telefon markası Honor Türkiye'de üretime başlıyor - Resim: 3

AVCILAR'DA ÜRETİM YAPACAK

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre Honor’un yerli üretim faaliyetleri İstanbul’un Avcılar ilçesinde hayata geçirilecek. Üretimin Salcomp iş birliğiyle yapılması planlanıyor.

3 4
Telefon markası Honor Türkiye'de üretime başlıyor - Resim: 4

Honor’un bu hamlesiyle Türkiye’de üretim gerçekleştiren küresel akıllı telefon markalarının arasına girmesi bekleniyor.

4 4
Honor Türkiye