Telefon geldi panikle evden çıktı şüphelenen karısı polisi aradı sonrası yetmedi

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da yaşayan 70 yaşındaki İ.Y.'yi dün öğle saatlerinde bir şüpheli aradı ve kendisini "askerim" diye tanıttı. Yaşlı adamı "Adınız teröre karıştı" diyerek kandıran dolandırıcı, bunun karşılığında para istedi.