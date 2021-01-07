Telefon alacaklar dikkat! İşte yüksek performanslı en ucuz modeller
Üst düzey performans ve iyi özellikleriyle en ucuz telefon modelleri belli oldu.
Markaların amiral gemisi olarak nitelendirilen telefonları, tasarımından kamerasına, işlemci gücünden piline kadar aslında her noktasıyla üst düzey özelliklere sahip. Fakat bu telefonların fiyatları her tüketiciye hitap etmiyor.
Vatandaşlar uygun fiyatlı, ancak özellikleri ve performansı iyi telefonları araştırıyor. İşte burada fiyat/performans segmentinde olan telefonlar devreye giriyor.
Listede 2500 TL altında olan, ancak üst düzey özelliklere ve performansa sahip telefonlara yer verildi.
İşte en ucuz telefon modelleri...
TCL 10L
Fiyat: 2499 TL