Tel Aviv'in göbeğindeki Osmanlı şaheseri: Hasan Beg Camisi

Müslüman çevresinden tamamen koparılarak etrafına otellerin ve çeşitli eğlence mekanlarının kurulduğu Hasan Beg Camisi, Filistinlilere göre, ibadete kapalı olduğu yıllar boyunca, uyuşturucu bağımlılarının uğrak yeri olmasının yanı sıra ahır ve hayvan barınağına dönüşmüştü. 1970’lerin sonlarına doğru Yafa Müslüman Topluluğu'nca ibadete açılan Hasan Beg Camisi, bugüne kadar birçok defa saldırıya uğrasa da ihtişamıyla bulunduğu toprakların Arap-İslam kimliğine atıfta bulunan bir Osmanlı şaheseri olarak varlığını sürdürüyor.