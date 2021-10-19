Tel Aviv'in göbeğindeki Osmanlı şaheseri: Hasan Beg Camisi
Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi Filistin'in Yafa kentinde inşa ettiği Hasan Beg (Hasan Bey) Camisi, İsrail'in kuruluşundan bu yana maruz kaldığı saldırılara rağmen ihtişamı ve mimari güzelliğiyle zamana direniyor.
Günümüzde İsrail'in başkenti Tel Aviv’in merkezindeki Neve Tzedek bölgesinde yer alan Hasan Beg Camisi, Osmanlı Devleti’nin Kudüs Sancağı’na bağlı Yafa kazasının Akdeniz kıyısı boyunca uzanan El-Menşiyye Mahallesi'nde, Şam doğumlu Yafa Valisi Hasan Basri el-Cabi tarafından 1914'te yaptırıldı.
Akdeniz sahilindeki El-Menşiyye Mahallesi, 1948'de İsrail’in kurucu unsurları olan siyonist çetelerce tamamen yerle bir edilirken, Hasan Beg Camisi, kuruluş aşamasındaki İbrani devletinin liderlerinin emriyle, uluslararası toplumdan gelecek tepkilerden dolayı yıkılmaktan kurtuldu.
Tarihi Filistin topraklarının büyük bir kesimi üzerinde 1948’de kurulan İsrail devleti, Yafa kentini idari olarak başkent Tel Aviv’in belediyesine bağlarken, Filistinlilerin Arus’ul Bahr (Denizin Gelini) olarak isimlendirdiği Yafa kentinin en önemli camilerinden biri olan Hasan Beg’in kapılarına da kilit vurdu.
Müslüman çevresinden tamamen koparılarak etrafına otellerin ve çeşitli eğlence mekanlarının kurulduğu Hasan Beg Camisi, Filistinlilere göre, ibadete kapalı olduğu yıllar boyunca, uyuşturucu bağımlılarının uğrak yeri olmasının yanı sıra ahır ve hayvan barınağına dönüşmüştü. 1970’lerin sonlarına doğru Yafa Müslüman Topluluğu'nca ibadete açılan Hasan Beg Camisi, bugüne kadar birçok defa saldırıya uğrasa da ihtişamıyla bulunduğu toprakların Arap-İslam kimliğine atıfta bulunan bir Osmanlı şaheseri olarak varlığını sürdürüyor.