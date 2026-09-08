Tekstilin öncü firmasından kötü haber! Uluslararası sertifikalı Türk tekstil şirketi iflas etti!

Şirketin tedarik ağında bulunan ve distribütörlük faaliyetleri kapsamında piyasaya sunduğu elastan (spandex) iplikler ise bebek ürünlerinde (Sınıf I) dahi kullanılabilen "OEKO-TEX Standard 100" belgesine sahipti. Hyosung İstanbul Tekstil adına düzenlenen ve 31 Ağustos 2026 tarihine kadar geçerliliği bulunan bu sertifika, tedarik edilen "Creora" marka elastan ipliklerin küresel sağlık ve kalite standartlarına uygunluğunu tescilliyordu.

Yuvarlak örgüden çoraba, dokumadan dikişsiz üretime kadar birçok alana hammadde sağlayan böylesine donanımlı bir tedarikçinin iflası, tekstil sektöründe yankı uyandırdı. Şirketin tasfiye süreci, iflas idaresi tarafından yürütülecek.