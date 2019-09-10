Teknoloji fuarı IFA 2019'a damgasını vuranlar! Teknoloji devleri oyuncaklarını paylaştı!
ALMANYA'nın Berlin şehrinde düzenlenen dev teknoloji fuarı IFA 2019, bu sene 6-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Mobil Dünya Kongresi ve CES'te olduğu gibi teknoloji devleri bu fuarda da en yeni oyuncaklarını sergilediler. İşte fuarda en çok dikkat çekenler.
Dünyanın ilk 5G modem entegre edilmiş yongası
Almanya’nın başkenti Berlin’de her yıl düzenlenen Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2019’a 5G rüzgarı damgasını vurdu.
Fuarın açılış konuşmasını yapan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, sektörün en kompakt 5G akıllı telefon çözümü olarak gösterilen Kirin 990’ı (5G) görücüye çıkardı.
Dünyanın ilk 5G modem entegre edilmiş yongası Kirin 990 19 Eylül’de tanıtılacak Huawei Mate 30 serisi telefonlara güç verecek.
SAMSUNG A90 5G
5G’li telefonlar şimdiden yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Bu cihazlardan bir tanesi de Samsung A90 5G. 6.7 inç ekran ve FHD çözünürlüğe ev sahipli yapan telefon gücünü Snapdragon 885’ten alıyor. Cihazın 6 GB ve 8GN olmak üzere iki opsiyonu bulunuyor. Samsung, A90’nın 5G teknolojisine ev sahipliği yapan en uygun telefonlardan birisi olacağı iddiasında.
Daha akıllı evler
Son dönemde akıllı ampul denildiğinde akla gelen ilk firmalardan bir tanesi olan Philips bu deneyimi bir adım daha ileriye götürmüş.