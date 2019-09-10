Teknoloji fuarı IFA 2019'a damgasını vuranlar! Teknoloji devleri oyuncaklarını paylaştı!

SAMSUNG A90 5G

5G’li telefonlar şimdiden yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Bu cihazlardan bir tanesi de Samsung A90 5G. 6.7 inç ekran ve FHD çözünürlüğe ev sahipli yapan telefon gücünü Snapdragon 885’ten alıyor. Cihazın 6 GB ve 8GN olmak üzere iki opsiyonu bulunuyor. Samsung, A90’nın 5G teknolojisine ev sahipliği yapan en uygun telefonlardan birisi olacağı iddiasında.