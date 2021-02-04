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Teknoloji dünyasında kartlar yeniden dağıtıldı Duygu Özaslan'ın mouse reklamı

Fenomen Duygu Özaslan, su matarasının ardından mouse tanıtımıyla dalga konusu oldu. Sözleriyle epey dalga geçildi.

YouTube'da makyaj videolarıyla tanınan ardından bir fenomen haline gelen Duygu Özaslan, Instagram'da yaptığı reklamlarla da para kazanıyor. Fakat zaman zaman o reklamları öyle bir sunuyor ki sosyal medyada kahkahalar birbirine karışıyor.

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Geçtiğimiz günlerde su matarası tanıtımı esnasında "İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum. Küçük küçük yudum yudum içebiliyorsunuz" diyerek tanıtım yapan Özaslan'la bir hayli dalga geçildi.

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Bu durumdan rahatsız olmayan Duygu Özaslan benzer tanıtımlarına devam edince sosyal medya kullanıcılarının espirilerinin dozu bir miktar arttı. 

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Fakat fenomenin de tanıtımı 'Bu kadar da olmaz' dedirten cinsten olunca ortalık karıştı.

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