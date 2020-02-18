Teknoloji devlerinin 2 trilyon dolar rekabeti kıyasıya devam ediyor!
1 trilyon dolar hedefini aşan 4 teknoloji şirketi 2 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olmak için kıyasıya bir rekabet içerisinde. Peki bu hedefe ilk hangi teknoloji devi ulaşacak?
Google ve YouTube, teknoloji devlerini bünyesinde bulunduran Alphabet'in geliri ağırlıklı olarak online reklam odaklı. Son dönemde özellikle YouTube'dan elde ettiği gelirleri artıran şirket 1 trilyon dolar piyasa değerinin üzerinde. Alphabet 2 trilyon dolar barajını aşacak 4 adaydan biri olarak gösteriliyor.
Apple'ın piyasa değeri 1.4 trilyon dolar bandında bulunuyor. Geçtiğimiz dönemde Apple Watch satışları ile İsviçre merkezli tüm firmaların ürettiğinden daha fazla satış rakamına ulaşan şirket finansal anlamda son dönemdeki en parlak günlerini yaşıyor.
1 trilyon dolar bandının üzerinde olan bir başka şirket olan Microsoft, bulut teknolojilerine yaptığı yatırımın karşılığını alıyor. Son dönemde bu alanda ciddi gelir sağlayan şirketin gelecekte 2 trilyon dolar bandında çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak şirketin bu başarıya ulaşan ilk şirket olup olmayacağını ise zaman gösterecek.
Online alışveriş devi Amazon'un 2 trilyon dolar barajını aşacak ilk şirket olması bekleniyor. 2019'un son çeyreğinde yüzde 21’lik artış ile 87.4 milyar dolarlık satış gerçekleştiren e-ticaret devi, hisse başına 6.47 dolar kar elde etmişti. 2020 yılının ilk çeyreği için şirketin beklentisi 4.2 milyar dolar gelir elde etmek.