Teknoloji devlerinin 2 trilyon dolar rekabeti kıyasıya devam ediyor!

1 trilyon dolar bandının üzerinde olan bir başka şirket olan Microsoft, bulut teknolojilerine yaptığı yatırımın karşılığını alıyor. Son dönemde bu alanda ciddi gelir sağlayan şirketin gelecekte 2 trilyon dolar bandında çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak şirketin bu başarıya ulaşan ilk şirket olup olmayacağını ise zaman gösterecek.