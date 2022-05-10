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Teknoloji devlerine Fed darbesi! 1 trilyon dolar buhar oldu

Teknoloji devlerine Fed darbesi! 1 trilyon dolar buhar oldu

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırması ile birlikte dünyanın en büyük teknoloji şirketleri büyük kayıplar yaşadı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri yalnızca üç işlem seansında 1 trilyon doların üzerinde değer kaybederken dünyanın en değerli halka açık şirketi Apple, çarşamba günü kapanıştan bu yana 220 milyar dolar değer kaybı yaşadı.

Teknoloji devlerine Fed darbesi! 1 trilyon dolar buhar oldu

ABD Merkez Bankasının (Fed)  faiz oranını yükseltmesiyle birlikte dünyanın en büyük teknoloji devleri büyük kayıplar yaşadı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri yalnızca üç işlem seansında 1 trilyon doların üzerinde değer kaybetti.

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Teknoloji devlerine Fed darbesi! 1 trilyon dolar buhar oldu

Geçtiğimiz çarşamba günü gösterge faiz oranının yükseltilmesiyle birlikte hisse senetleri yoğun bir şekilde satılırken en büyük satışlar teknoloji şirketlerinde oldu.

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Teknoloji devlerine Fed darbesi! 1 trilyon dolar buhar oldu

S&P 500 ABD hisse senedi endeksi çarşamba günkü kapanıştan bu yana yüzde 7 düşerek pazartesi günü 4 bin seviyesinin altına düşerken Invesco Nasdaq 100 ETF aynı dönemde yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. İşte son üç işlem gününde yaşanan diğer büyük kayıplar:

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Teknoloji devlerine Fed darbesi! 1 trilyon dolar buhar oldu

MİCROSOFT: 189 MİLYAR DOLAR

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