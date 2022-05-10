Teknoloji devlerine Fed darbesi! 1 trilyon dolar buhar oldu
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırması ile birlikte dünyanın en büyük teknoloji şirketleri büyük kayıplar yaşadı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri yalnızca üç işlem seansında 1 trilyon doların üzerinde değer kaybederken dünyanın en değerli halka açık şirketi Apple, çarşamba günü kapanıştan bu yana 220 milyar dolar değer kaybı yaşadı.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını yükseltmesiyle birlikte dünyanın en büyük teknoloji devleri büyük kayıplar yaşadı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri yalnızca üç işlem seansında 1 trilyon doların üzerinde değer kaybetti.
Geçtiğimiz çarşamba günü gösterge faiz oranının yükseltilmesiyle birlikte hisse senetleri yoğun bir şekilde satılırken en büyük satışlar teknoloji şirketlerinde oldu.
S&P 500 ABD hisse senedi endeksi çarşamba günkü kapanıştan bu yana yüzde 7 düşerek pazartesi günü 4 bin seviyesinin altına düşerken Invesco Nasdaq 100 ETF aynı dönemde yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. İşte son üç işlem gününde yaşanan diğer büyük kayıplar:
MİCROSOFT: 189 MİLYAR DOLAR