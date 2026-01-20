Teknoloji devinden çok konuşulacak karar! Akıllı telefon üretmeyecek...

Asus, son yıllarda Zenfone serisini küçültmüş ve ROG Phone ile oyun pazarına odaklanmıştı.

Ancak Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo gibi devlerin hakim olduğu pazarda niş konumunu korumak giderek zorlaştı.

Şirket, kaynaklarını daha yüksek büyüme potansiyeli olan AI ve kurumsal segmentlere yönlendirmeyi tercih etti. Shih, akıllı telefon pazarını "sonsuz bir gözlem" altında tutacaklarını belirterek, gelecekte koşullara göre geri dönüş ihtimalini tamamen kapatmadı. Ancak şu an için net bir plan yok.