Teknoloji devinden çok konuşulacak karar! Akıllı telefon üretmeyecek...
Tayvanlı teknoloji devi Asus, artan rekabet ve maliyetler nedeniyle akıllı telefon üretimini durdurdu. Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, 2026'da yeni Zenfone veya ROG Phone modeli çıkarmayacaklarını açıkladı. Şirket, kaynaklarını yapay zeka tabanlı robotik sistemler, akıllı gözlükler ve kurumsal çözümlere kaydırıyor. İşte detaylar...
Tayvan merkezli teknoloji devi Asus, akıllı telefon sektöründen stratejik bir geri adım attı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, 16 Ocak 2026'da Taipei Nangang Sergi Merkezi'nde düzenlenen yıl sonu gala etkinliğinde yaptığı açıklamada, 2026 yılı boyunca yeni akıllı telefon modeli tanıtmayacaklarını net bir şekilde belirtti.
Shih yaptığı açıklamada, "Asus gelecekte yeni mobil telefon modelleri eklemeyecek. Bu, şirketin uzun vadeli stratejik dönüşümünün bir parçasıdır." dedi.
Bu karar, Asus'un Zenfone (kompakt amiral gemisi) ve ROG Phone (oyun odaklı) serilerini fiilen sonlandırdığı anlamına geliyor.
Şirket, akıllı telefon pazarının olgunlaşması, artan donanım maliyetleri ve yoğun rekabet nedeniyle bu alanda kar marjlarının daraldığını değerlendiriyor.
Bunun yerine, Ar-Ge yatırımlarını "fiziksel yapay zeka" (physical AI) odaklı alanlara kaydıracak: robotik sistemler, akıllı gözlükler, kurumsal bilgisayar çözümleri ve AI entegrasyonlu cihazlar öncelikli hale gelecek.
MEVCUT KULLANICILAR ENDİŞELENMESİN
Asus, piyasadaki mevcut Zenfone ve ROG Phone modelleri için yazılım güncellemeleri, güvenlik yamaları ve garanti hizmetlerini sürdüreceğini vurguladı. Kullanıcıların cihazları uzun süre daha güvenli ve güncel kalacak; bakım ve destek hizmetleri kesintisiz devam edecek.
Asus, son yıllarda Zenfone serisini küçültmüş ve ROG Phone ile oyun pazarına odaklanmıştı.
Ancak Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo gibi devlerin hakim olduğu pazarda niş konumunu korumak giderek zorlaştı.
Şirket, kaynaklarını daha yüksek büyüme potansiyeli olan AI ve kurumsal segmentlere yönlendirmeyi tercih etti. Shih, akıllı telefon pazarını "sonsuz bir gözlem" altında tutacaklarını belirterek, gelecekte koşullara göre geri dönüş ihtimalini tamamen kapatmadı. Ancak şu an için net bir plan yok.