TEKNOFEST'te Akıncı'nın F-16 kokpitinden görüntüleri nefes kesti
Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e yerli ve milli uçaklar damga vururken F-16'nın içinden gelen görüntüler heyecanlandırdı. Festivalin son gününde kalabalık 2 katına çıkarken uçakların şovu ise büyük ilgi gördü.
İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve bu sene 4. kez yapılan havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST sona erdi.
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Gençlere icatlarını gösterme ve ödül kazanma fırsatı veren TEKNOFEST, son gününde yine nefes kesen anlara sahne oldu.
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Türk Yıldızları seyrine doyulmaz bir gösteri sunarken sosyal medyada TEKNOFEST'te yapılan gösteri uçuşları konuşuldu.
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Akıncı, Hürkuş, Atak, F-16 birlikte havalanırken gelen ziyaretçiler uçakların hepsini görme şansı elde etti.
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