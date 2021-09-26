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TEKNOFEST'te Akıncı'nın F-16 kokpitinden görüntüleri nefes kesti

TEKNOFEST'te Akıncı'nın F-16 kokpitinden görüntüleri nefes kesti

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e yerli ve milli uçaklar damga vururken F-16'nın içinden gelen görüntüler heyecanlandırdı. Festivalin son gününde kalabalık 2 katına çıkarken uçakların şovu ise büyük ilgi gördü.

TEKNOFEST'te Akıncı'nın F-16 kokpitinden görüntüleri nefes kesti

İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve bu sene 4. kez yapılan havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST sona erdi.

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TEKNOFEST'te Akıncı'nın F-16 kokpitinden görüntüleri nefes kesti

Gençlere icatlarını gösterme ve ödül kazanma fırsatı veren TEKNOFEST, son gününde yine nefes kesen anlara sahne oldu.

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TEKNOFEST'te Akıncı'nın F-16 kokpitinden görüntüleri nefes kesti

Türk Yıldızları seyrine doyulmaz bir gösteri sunarken sosyal medyada TEKNOFEST'te yapılan gösteri uçuşları konuşuldu.

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TEKNOFEST'te Akıncı'nın F-16 kokpitinden görüntüleri nefes kesti

Akıncı, Hürkuş, Atak, F-16 birlikte havalanırken gelen ziyaretçiler uçakların hepsini görme şansı elde etti.

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