TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı! 75 Milyon TL ödül ve maddi destek
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması başladı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nin pistinde başlayan yarışma TÜBİTAK ve Bilişim Vadisi yürütücülüğünde düzenleniyor.
Yarışmanın finalinde, "Özgün Araç" ve "Hazır Araç" kategorilerinde toplam 568 başvurudan ön elemeyi geçen 45 takım mücadele ediyor.
Takımlar, gerçek pist ortamında otonom sürüşlerini gerçekleştirerek görevleri tamamlamaya çalışacak.
Lise ve üniversite ile üzeri takımların aynı kategoride mücadele ettiği yarışmada ödül olarak "Özgün Araç" kategorisinde birinci olan takıma 250 bin lira, ikinciye 200 bin lira, üçüncüye 175 bin lira verilecek.