TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı! 75 Milyon TL ödül ve maddi destek

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması başladı.

TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı! 75 Milyon TL ödül ve maddi destek - Resim: 1

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nin pistinde başlayan yarışma TÜBİTAK ve Bilişim Vadisi yürütücülüğünde düzenleniyor.

TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı! 75 Milyon TL ödül ve maddi destek - Resim: 2

Yarışmanın finalinde, "Özgün Araç" ve "Hazır Araç" kategorilerinde toplam 568 başvurudan ön elemeyi geçen 45 takım mücadele ediyor.

TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı! 75 Milyon TL ödül ve maddi destek - Resim: 3

Takımlar, gerçek pist ortamında otonom sürüşlerini gerçekleştirerek görevleri tamamlamaya çalışacak.

TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı! 75 Milyon TL ödül ve maddi destek - Resim: 4

Lise ve üniversite ile üzeri takımların aynı kategoride mücadele ettiği yarışmada ödül olarak "Özgün Araç" kategorisinde birinci olan takıma 250 bin lira, ikinciye 200 bin lira, üçüncüye 175 bin lira verilecek.

