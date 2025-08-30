TEKNOFEST Mavi Vatan" 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çocuklardan yoğun ilgi görüyor
Global İletişim Ortağı olduğu, T3 Vakfı yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.
Hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak hem de etkinlik alanında yer alan gemileri ve Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek isteyen çocuklar ve yetişkinler İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na akın etti.
Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan "TEKNOFEST Mavi Vatan", 30 Ağustos Zafer Bayramının' anlam ve coşkusuyla birleşerek çocukların büyük ilgi gösterdiği ve yoğun katılım sağladığı bir etkinlik haline geldi.
Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren "TEKNOFEST Mavi Vatan", bugün ve yarın halkın katılımına açık olacak. Etkinlikte ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.