TEKNOFEST İstanbul zirveye yerleşti ziyaretçi rekoru kırıldı

Festival, ziyaretçi sayısının yanı sıra etkinlik çeşitliliğiyle de ön plana çıktı. Diğer uluslararası festivaller, belli alanlarda ve sınırlı bir konseptte gerçekleştirilirken, TEKNOFEST İstanbul havacılık ve teknoloji alanında farklı alanlarda çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikler için bu yıl toplam 410 bin metrekare alan kullanıldı.