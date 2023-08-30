TEKNOFEST coşkusu Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da!
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilki 2018 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST'in, bu yıl yurt içinde 7'ncisi, toplamda ise 8'incisi düzenleniyor.
Etkinlik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla gerçekleştiriliyor.
Tam bağımsız bir Türkiye için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST Ankara, coşkuyu ve heyecanı yine göklere taşıyor.
Bugün saat 09.00'dan itibaren sevenlerine kapılarını açan etkinliğin resmi töreni saat 14.30'da "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "Hürkuş ve Gökbey Müzikali" ve "Tuluyhan Uğurlu Konseri"yle gerçekleştirilecek.