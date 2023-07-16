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Teknik Direktörlük Arda Turan'ı çökertti! Saç sakal bembeyaz oldu

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Teknik Direktörlük Arda Turan'ı çökertti! Saç sakal bembeyaz oldu

Arda Turan futbolculuktan teknik direktörlüğe geçince çabuk yaşlandı. Eyüpspor Teknik Direktörü olarak geçen sezon göreve başlayan Arda Turan'ın son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Sakallarındaki beyazları artan Arda Turan'ın bu hâlini görenler şok oldu.

Teknik Direktörlük Arda Turan'ı çökertti! Saç sakal bembeyaz oldu

Teknik direktörlük kariyerine Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'da devam eden Arda Turan yeni sezon öncesi takımıyla çalışmalarına devam ediyor.

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Teknik Direktörlük Arda Turan'ı çökertti! Saç sakal bembeyaz oldu

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'e çıkma şansını play-off'larda kaçıran Eyüpspor'da bu sezon tek hedef bir üst lige çıkmak.

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Teknik Direktörlük Arda Turan'ı çökertti! Saç sakal bembeyaz oldu

Ancak bir yıllık teknik direktörlük kariyeri Arda Turan'ın hocalığa başlarken simsiyah olan saçını sakalını ağarttı.

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Teknik Direktörlük Arda Turan'ı çökertti! Saç sakal bembeyaz oldu

Arda Turan'ın son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Sakallarındaki beyazları artan Arda Turan'ın bu hâlini görenler şok oldu.

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