Teknik Direktörlük Arda Turan'ı çökertti! Saç sakal bembeyaz oldu
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Arda Turan futbolculuktan teknik direktörlüğe geçince çabuk yaşlandı. Eyüpspor Teknik Direktörü olarak geçen sezon göreve başlayan Arda Turan'ın son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Sakallarındaki beyazları artan Arda Turan'ın bu hâlini görenler şok oldu.
Teknik direktörlük kariyerine Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'da devam eden Arda Turan yeni sezon öncesi takımıyla çalışmalarına devam ediyor.
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Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'e çıkma şansını play-off'larda kaçıran Eyüpspor'da bu sezon tek hedef bir üst lige çıkmak.
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Ancak bir yıllık teknik direktörlük kariyeri Arda Turan'ın hocalığa başlarken simsiyah olan saçını sakalını ağarttı.
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Arda Turan'ın son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Sakallarındaki beyazları artan Arda Turan'ın bu hâlini görenler şok oldu.
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