Teknik direktör Fatih Terim'in Orhan Ak'a tokat attığı görüntüler ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı: PFDK, maçtaki olaylarla ilgili verdiği kararda ek bilgi ve belge talep ederken yeni görüntüler ortaya çıktı. Hatırlanacağı gibi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Robinho'ya yumruk gösterdiği görüntüler gündemi sarsmıştı.