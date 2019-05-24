Teknik direktör Fatih Terim'in Orhan Ak'a tokat attığı görüntüler ortaya çıktı
Galatasaray - Başakşehir maçının yankıları sürüyor. Mücadelede Fatih Terim - Orhan Ak kavgasına dair yeni görüntüler sosyal medyaya yayılırken Hasan Şaş'ın bir görevliye fizik müdahalede bulunduğu da görüldü.
Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun şampiyonunu belirleyen Galatasaray - Başakşehir maçındaki gerginliklerin yankısı hala devam ediyor.
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Yeni görüntüler ortaya çıktı: PFDK, maçtaki olaylarla ilgili verdiği kararda ek bilgi ve belge talep ederken yeni görüntüler ortaya çıktı. Hatırlanacağı gibi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Robinho'ya yumruk gösterdiği görüntüler gündemi sarsmıştı.
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Terim'le Orhan Ak arasındaki kavga: Sosyal medyaya düşen yeni görüntülerde Terim ile Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak arasındaki kavga daha yakından görünüyor.
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Terim tokat atıyor: Terim'in Orhan Ak'e tokat attığı görülürken araya hemen futbolcular ve diğer antrenörler giriyor.
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