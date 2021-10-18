Teklifi kabul etti! Reklam geliri dudak uçuklattı: Hande Erçel paraya para demeyecek
Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Hande Erçel'in son reklamından alacağı ücret şaşırttı.
Haklarında çıkan 'aşk' haberlerini uzun süre reddeden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, birlikte rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisi sezon finali yaptıktan sonra Maldivler tatiline çıkmış ve sosyal medya paylaşımlarıyla iddiaları doğrulamıştı.
Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen ikiliden 27 yaşındaki Hande Erçel, dört yıldır çalıştığı ünlü bir hazır giyim markası ile yeniden anlaşma sağladı.
Markanın sonbahar-kış koleksiyonu için kamera karşısına geçen popüler oyuncunun, dudak uçuklatan ücrete anlaştı.
Erçel rol aldığı reklam filminden 1.5 milyon TL kazandığı iddia edildi.