Teklifi kabul eden Mehmet Ali Erbil müjdeli haberi duyurdu! Tarih verdi
Kaçış Sendromu hastalığı yüzünden zor yıllar geçiren 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil hayranlarına müjdeli haberi duyurdu.
Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince ünlü şovmen aylarca yoğun bakımda kalmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda Erbil "İki senedir çok büyük zararım var, birikimlerim de gayrimenkuldü şimdi onlardan da kira gelmiyor. Yeniden başlayacağız çalışmaya" diyerek ekrana geri dönüş sinyali vermişti.
Mehmet Ali Erbil, hayranlarından gelen yoğun istek üzerine ekranlara geri döneceğini açıkladı.
Mehmet Ali Erbil, farklı formatlarda program teklifi de alsa Çarkıfelek programı ile özdeşleştikleri için öncelikli olarak bu programı sunmayı kabul etti.