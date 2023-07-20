Tekirdağ'ı çekirge sürüleri istila etti! Tarlaları talan edip ne bulurlarsa yiyorlar...

Çekirgelerin sulu tarım yapılan bölgeye henüz uğramadığını belirten muhtar Güngör, "2 bin 300 dekarlık mera kısmında, etrafıyla birlikte 3 bin, 3 bin 500 dekar alanda zarar yapıyorlar. Mera biçildiği için şu an merada zarar yok ama yayıldığı için civarda zararın artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.