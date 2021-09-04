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Tekirdağ'da yük treni hemzemin geçitte minibüse çarptı: 6 ölü, 6 yaralı

Tekirdağ'da yük treni hemzemin geçitte minibüse çarptı: 6 ölü, 6 yaralı

TEKİRDAĞ’dan son gelen haber feci... Ergene ilçesinde yük treni, hemzemin geçitte fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada 6 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'da yük treni hemzemin geçitte minibüse çarptı: 6 ölü, 6 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi’nde meydana geldi. Edirne’den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte henüz sürücüsü belirlenemeyen 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. 

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Tekirdağ'da yük treni hemzemin geçitte minibüse çarptı: 6 ölü, 6 yaralı

Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüsteki 6 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

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Tekirdağ'da yük treni hemzemin geçitte minibüse çarptı: 6 ölü, 6 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Tekirdağ'da yük treni hemzemin geçitte minibüse çarptı: 6 ölü, 6 yaralı

Yaralılar, ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cansız bedenleri ise Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. 

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