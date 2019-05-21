Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapana yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, teknik ekiplerce Tekirdağ'da koruma ve kontrol çalışmaları ile biyolojik çeşitlilik takibi, biyolojik kaçakçılık önleme çalışmaları kapsamında devam ediyor.