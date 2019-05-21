Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapana yansıdı

Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapana yansıdı

Tekirdağ'da ormanlık alan içerisine kurulan fotokapanlara karaca, kurt, tilki, porsuk, çakal, sansar ve çeşitli kuş türleri yansıdı.

Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapana yansıdı - Sayfa 1

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, teknik ekiplerce Tekirdağ'da koruma ve kontrol çalışmaları ile biyolojik çeşitlilik takibi, biyolojik kaçakçılık önleme çalışmaları kapsamında devam ediyor.

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Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapana yansıdı - Sayfa 2

Çalışmalar kapsamında yaban hayatının yoğun olduğu alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

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Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapana yansıdı - Sayfa 3

Fotokapan izleme çalışmaları sonucunda yaban hayvanlarının popülasyonlarında bir artış olduğu gözlemlendi.

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Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapana yansıdı - Sayfa 4

Fotokapanlar sayesinde karaca, kurt, tilki, porsuk, çakal, sansar ve çeşitli kuş türleri doğal ortamlarında görüntülendi. 

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