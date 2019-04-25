Tekirdağ'da para nakil aracını soyan şüpheli rezidansta yakalandı
TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen olayda TEM Otoyolu üzerinde yer alan bir dinlenme tesisine para almak üzere gelen özel bir güvenlik şirketine ait para nakil aracını soyan şüpheliler jandarma ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu yakalandı.
8 Nisan 2019 tarihinde Edirne - İstanbul TEM Otoyolu’nun Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Karamehmet Mahallesi yakınlarında yer alan bir dinlenme tesisinde meydana gelen olayda; içerisinde güvenlik görevlisi olarak E.A’nın yer aldığı F.O. idaresindeki özel bir güvenlik şirketine ait para toplama aracı dinlenme tesislerine para almak maksadıyla geldi.
İddialara göre bu sırada soyulan araçtan 1 milyon 350 bin TL çalındı.
Olayın bildirilmesi ile harekete geçen Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene İlçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili çalışmasını derinleştiren jandarma ekipleri Jandarma Genel Komutanlığı’dan gelen uzman personellerin de katkısıyla daha önce kamera kayıtlarından tespit edilen ve olayda kullanılan aracın izini sürdü.