Tekirdağ'da ortaya çıktı! Su samuru bakın ne yerken görüntülendi
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde görüntülenen ve nesli tükenmekte olan Su Samuru'nun balık ziyafeti kameralara yansıdı.
Akşam saatlerinde Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sahile inen bir grup vatandaş, kıyıda balık yemeye çalışan Su Samuru'nu görünce şaşkına döndü. Vatandaşlar, nesli tükenmekte olan bu canlıyı hemen kameraya almaya başladı.
Daha çok dere ve nehirlerde görülen ve nesli tehlikede olan Su Samuru bir süre balık yedikten sonra onu izleyen meraklı gözlerin artmasıyla daha tenha ve karanlık bir alan aramaya başladı. Denizde bir süre gezinen Su Samuru daha sonra gözlerden kayboldu.
Doğada görülmesi zor: Doğada doğrudan gözlemlemek oldukça zor. Mustelidae (Sansargiller) ailesinin yarı-sucul üyelerinden olan Su Samuru, boy uzunluğu 80 santimetre, kuyruk uzunluğu 45 santimetreye kadar çıkabiliyor. Parmak araları perdeli olduğundan iyi bir yüzücüdürler.
4 yaşına gelebilmeleri şans: Su Samurları Noktürnal (Gececil) bir tür ve oldukça ürkek olduklarından doğada doğrudan gözlemlemek oldukça zordur. Yaşamlarını sürdürebilmeleri kolay olmayan su samurlarının yaşam süreleri yaklaşık 12-18 yıl kadar olsa da bu türler için 4 yaşına kadar gelebilmeleri büyük bir şans olduğu biliniyor.