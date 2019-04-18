Tekirdağ'da öğretmene göz yaşartan karşılama
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kanser hastalığı nedeniyle çok sevdiği öğrencilerinden uzak kalan öğretmen, sağlığına kavuşur kavuşmaz soluğu öğrencilerinin yanında aldı. Yüzlerce öğrenci yeniden aralarına dönen öğretmenlerini balonlar, şarkılar, alkışlar ve sevgi gösterileri eşliğinde karşıladı. 27 yıllık öğretmen Muharrem Poyrazoğlu yaşadığı o anları anlattı.
Demirören Haber Ajansı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Cemile Yeşil Anadolu Lisesinde görev yapan ve yakalandığı kanser hastalığını yenerek 8 ay sonra okuluna dönen coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, öğrencilerinin ve arkadaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandı.
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Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesinde coğrafya öğretmeni olan Muharrem Poyrazoğlu, mide kanseri hastalığı nedeniyle okula ara verip, öğrencilerinden uzak kaldı.
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Yaklaşık 8 ay tedavi gören Poyrazoğlu, hastalığını yenip, sağlığına kavuşunca bugün aylar sonra ilk kez okuluna geldi.
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Öğrenciler ve öğretmenler, Poyrazoğlu'na sürpriz bir karşılama hazırladı.
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