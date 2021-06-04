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Tekirdağ'da masaj salonlarına baskın yapıldı! 14 kişi böyle yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Tekirdağ'da masaj salonlarına baskın yapıldı! 14 kişi böyle yakalandı

TEKİRDAĞ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamayı ihlal ederek faaliyet gösterdiği belirlenen masaj solanlarına ceza kesildi.

Tekirdağ'da masaj salonlarına baskın yapıldı! 14 kişi böyle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çorlu ilçesinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetiminde, bazı masaj salonlarının pandemi tedbirlerine aykırı olarak faaliyet gösterdiğini belirledi. 

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Tekirdağ'da masaj salonlarına baskın yapıldı! 14 kişi böyle yakalandı

İş yerlerinde yapılan kontrollerde görevli 6 çalışanın hijyen belgesi, 2 çalışanın kimlik bildiriminin ve 1 çalışanın masörlük belgesi olmadığı tespit edildi.

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Tekirdağ'da masaj salonlarına baskın yapıldı! 14 kişi böyle yakalandı

İş yerlerinde masaj yapan ve yaptıran 14 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 44 bin 100 lira ceza uygulandı. 

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Tekirdağ'da masaj salonlarına baskın yapıldı! 14 kişi böyle yakalandı

Masaj salonlarının mühürlenmesi için ise çalışma başlatıldı.

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