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Tekirdağ'da korkunç olay! Doktor baba ile 11 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu

Tekirdağ'da korkunç olay! Doktor baba ile 11 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde aile hekimi olan 2 çocuk babası Mustafa Ersoy (55) ile kızı Ceren Ersoy (11) evlerinde ölü bulundu. Banyoda iple asılı cesedi bulunan Mustafa Ersoy'un, kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Tekirdağ'da korkunç olay! Doktor baba ile 11 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu

Yaklaşık 2 ay önce ayağı kırılan aile hekimi Mustafa Ersoy, bu nedenle dubleks evin alt katında kalmaya başladı. Hemşire olan G.E., bu sabah eşinin odasına kahvaltı götürdü, ancak kapının kilitli olduğunu gördü. 

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Tekirdağ'da korkunç olay! Doktor baba ile 11 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu

Evdeki yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren G.E., kızı Ceren'i yatak odasında yerde yatarken, eşini de banyoda iple asılı buldu. 

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Tekirdağ'da korkunç olay! Doktor baba ile 11 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu

G.E.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Ersoy ile kızı Ceren'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. 

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Tekirdağ'da korkunç olay! Doktor baba ile 11 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu

Baba ve kızının cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

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