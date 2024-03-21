Tekirdağ'da korkunç kaza! Tır yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı
İhlas Haber Ajansı
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Tekirdağ'dan son gelen haber korkunç! Çerkezköy istikametine giden TIR, yolcu minibüsüne çarptı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Tekirdağ Saray'dan Çerkezköy istikametine giden 34 BGE 76 plakalı tır, Çerkezköy istikametine seyreden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.
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Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.
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Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
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