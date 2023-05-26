Tekirdağ'da feci olay! Nikaha bir gün kala ikiye bölünen araçta can verdiler
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobil ikiye bölündü. Feci kazada hayatını kaybeden nişanlı çiftin yarın nikah töreni olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Nurettin Akgül idaresindeki otomobil karşıdan gelen Tuncay Ekici’nin kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ikiye bölünen otomobilde bulunan Burhan Çetin (24) ve nişanlısı Kardelen Coşkuntuna’nın (22) hayatını kaybettiğini belirledi.
Feci kazada hayatını kaybeden nişanlı çiftin yarın Kırklareli’nde nikah töreni olduğu ve nikah öncesi İstanbul’dan düğün alışverişi yaptıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.