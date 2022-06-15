Tekirdağ'da feci kaza! Arkadan çarptı savruldu hemşire öldü yaralılar var

Kaza, Süleymanapaşa ilçesi çevreyolu üzerinde Hayrabolu Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, NKÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde erkek hemşire olarak görev yapan Bircan Öztürk (27), idaresindeki 05 AB 061 plakalı otomobiliyle çevreyolu üzerinden İstanbul istikametine seyir halindeyken kendisi ile aynı istikamette olan sürücü R.T. (39) yönetimindeki 59 AFJ 976 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.