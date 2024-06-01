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Tekirdağ'da feci kaza 3 araç kazaya karıştı 3 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Tekirdağ'da feci kaza 3 araç kazaya karıştı 3 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan 59 AEK 308 plakalı otomobilin motor kısmında bulunan ve kazaya karışanlara ait olduğu öğrenilen kedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Tekirdağ'da feci kaza 3 araç kazaya karıştı 3 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Sarılar Mahallesi'nde, Erdem Koç idaresindeki 59 ABM 061 plakalı otomobil ile Sercan Arıcan yönetimindeki 59 AEK 308 plakalı otomobil çarpıştı.

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Tekirdağ'da feci kaza 3 araç kazaya karıştı 3 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Koç'un oğlu Burak Koç (25) idaresindeki 59 AIJ 108 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarptı.

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Tekirdağ'da feci kaza 3 araç kazaya karıştı 3 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Diğer sürücülerin ihbarı ile bölgeye sağlık, iftaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Erdem Koç ve eşi Birsen Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

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Tekirdağ'da feci kaza 3 araç kazaya karıştı 3 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Diğer sürücüler Burak Koç ile Arıcan, araçlarda bulunan Nihal Arıcan, Ege Araslan Arıcan, Melek Arıcan ve Muradiye Yavuz yaralandı.

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