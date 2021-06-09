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Tekirdağ'da deniz salyası temizleme çalışmalarında ilk sonuç: Kıyıda etkisini yitirdi

Anadolu Ajansı
Tekirdağ'da deniz salyası temizleme çalışmalarında ilk sonuç: Kıyıda etkisini yitirdi

TEKİRDAĞ'da deniz salyası, kıyıdaki biriktiği alandan temizleme çalışmalarıyla arındırıldı.

Tekirdağ'da deniz salyası temizleme çalışmalarında ilk sonuç: Kıyıda etkisini yitirdi

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajla mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında Tekirdağ'da da başlatılan temizleme çalışmaları ve rüzgarın etkisi ile salyanın etkisi kıyıda kalmadı.

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Tekirdağ'da deniz salyası temizleme çalışmalarında ilk sonuç: Kıyıda etkisini yitirdi

Müsilajın etkisi daha çok açıklarda görülüyor. Deniz dibinde de müsilaj tabakası olduğu belirtiliyor.

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Tekirdağ'da deniz salyası temizleme çalışmalarında ilk sonuç: Kıyıda etkisini yitirdi

Yetkililer kıyıda yürütülen çalışmalara ara verildiğini ancak deniz salyasının yeniden etkili olması halinde temizleme çalışmalarının yeniden başlatılacağını belirtti.

Temizlik çalışmalarından öncesi ve sonrası işte böyle...

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Tekirdağ'da deniz salyası temizleme çalışmalarında ilk sonuç: Kıyıda etkisini yitirdi
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