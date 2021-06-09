Tekirdağ'da deniz salyası temizleme çalışmalarında ilk sonuç: Kıyıda etkisini yitirdi

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajla mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında Tekirdağ'da da başlatılan temizleme çalışmaları ve rüzgarın etkisi ile salyanın etkisi kıyıda kalmadı.