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Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı! Alevlerle aralıksız mücadele

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Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı! Alevlerle aralıksız mücadele

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı! Alevlerle aralıksız mücadele - Resim: 1

Şenköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.

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Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı! Alevlerle aralıksız mücadele - Resim: 2

Ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı! Alevlerle aralıksız mücadele - Resim: 3

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, Şarköy mevkisinde başlayan yangının gün içerisinde ilerleyerek kent sınırına ulaştığını söyledi.
Yangının Kavakköyü kırsalına kadar geldiğini anlatan Toraman, şöyle konuştu:

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Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı! Alevlerle aralıksız mücadele - Resim: 4

"Rüzgar etkisini azalttı. Arkadaşlarımız ilerlemesini engellemek için gerekli hatları çektiler. Mücadeleye devam ediyorlar. Yangın, doğal gaz boru hatları ve askeri tesisler için risk teşkil etmiyor. O bölgede hattımızı oluşturduk, arkadaşlarımız müdahalelerini yapıyorlar, kritik tesislerle ilgili risk yok."

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