Tekirdağ'da bir kişi tabanca ile kayınbiraderinin fabrikasını bastı

İSTANBUL'da emlak danışmanlığı yapan Muammer S.'nin, iddiaya göre, şiddet uyguladığı eşi bir süre önce boşanma davası açıp, evini terk etti. 2 çocuğunu da yanına alarak Çerkezköy'deki yakınlarının yanına yerleşen kadın, mahkemeye başvurup, kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.