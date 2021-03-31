Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldırı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu provokatör yakalandı

Tekirdağ'da deprem riski nedeniyle boşaltılan okulun bahçesindeki Atatürk heykeline bir provakatör tarafından hakaret içerikli yazılar yazıldı. Vatandaşların ihbarıyla harekete geçen jandarma o provakatörü kısa sürede tespit etti. Görüntülerden kimliği belirlenen zanlının gözaltına alındığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türk polisine kocaman bir alkış" sözleriyle duyurdu.