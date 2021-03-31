Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldırı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu provokatör yakalandı
TEKİRDAĞ'da Atatürk heykeline hakaret içerikli yazılar yazan şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, provokatörün yakalanmasını "Türk polisine kocaman bir alkış" sözleriyle duyurdu.
Tekirdağ'da deprem riski nedeniyle boşaltılan okulun bahçesindeki Atatürk heykeline bir provakatör tarafından hakaret içerikli yazılar yazıldı. Vatandaşların ihbarıyla harekete geçen jandarma o provakatörü kısa sürede tespit etti. Görüntülerden kimliği belirlenen zanlının gözaltına alındığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türk polisine kocaman bir alkış" sözleriyle duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı. Türk polisine koskoca bir alkış." ifadelerini kullandı ve 'Türk polisi yakalar' notunu düştü.
2 bin saatlik görüntü incelendi
Saldırının ardından oluşturulan özel ekip, okulların bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yaklaşık 2 bin saatlik görüntü incelenerek, elinde boya kovası ile bir okula giren şüpheli tespit edildi
İlçedeki nalburlarda da inceleme yapan polis ekipleri, son günlerde kova ve fırça ile kırmızı boya alan kişileri araştırdı.