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Tekirdağ'da anız yangını paniği: Alevler ormana sıçradı

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Tekirdağ'da anız yangını paniği: Alevler ormana sıçradı

Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrarken, yangına müdahale için bölgeye sevk edilen ekipler, söndürme çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor. Son durumu aktaran Tekirdağ Valiliği, vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Tekirdağ'da anız yangını paniği: Alevler ormana sıçradı - Resim: 1

Yurttan yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez yangının adresi Tekirdağ oldu. 

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde anız yangını çıktı. 

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Tekirdağ'da anız yangını paniği: Alevler ormana sıçradı - Resim: 2

YANGIN ORMANLIK ALANA YAYILDI 

Anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

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Tekirdağ'da anız yangını paniği: Alevler ormana sıçradı - Resim: 3

ALEVLER BAZI EVLERE SIÇRADI

Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.


Alevler, Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçrarken, bu mahalledeki yerleşim yerleri boşaltıldı.

Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

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Tekirdağ'da anız yangını paniği: Alevler ormana sıçradı - Resim: 4

YANGINA MÜDAHALEDE SON DURUM 

Bölgeye gelen, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin çalışmaları takip etti.

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