Tekirdağ'da anız yangını paniği: Alevler ormana sıçradı
Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrarken, yangına müdahale için bölgeye sevk edilen ekipler, söndürme çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor. Son durumu aktaran Tekirdağ Valiliği, vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulundu.
Yurttan yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez yangının adresi Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde anız yangını çıktı.
YANGIN ORMANLIK ALANA YAYILDI
Anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
ALEVLER BAZI EVLERE SIÇRADI
Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.
Alevler, Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçrarken, bu mahalledeki yerleşim yerleri boşaltıldı.
Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.
YANGINA MÜDAHALEDE SON DURUM
Bölgeye gelen, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin çalışmaları takip etti.