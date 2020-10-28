Tekirdağ Şarköy'ü sağanak vurdu evleri su bastı yola göle döndü

Şiddetli yağışın çevreye verdiği zararın giderilmesi için çalışmalara başlandığını belirten Var, "İş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Şarköy-Mürefte ve Hoşköy arasındaki ana bağlantı yolunun temizlenme işlemleri devam ediyor. Mürefte ve Kalamış mahallelerinde de cadde ve sahildeki tıkanan kanalizasyonlar açıldı. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz." dedi.