Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde deniz 30 metre çekildi
TEKİRDAĞ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizin yaklaşık 30 metre çekilmesiyle küçük adacıklar oluşurken, balıkçı teknelerinin de ortada kaldığı görüldü. Bazı vatandaşlar paniğe kapılırken, bazı vatandaşlar da her yıl bu durumla karşılaştıklarını belirtti.
TEKİRDAĞ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz yaklaşık 30 metre çekildi.
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Denizde yer yer küçük adacıklar oluşurken, durumu ilk kez görenler paniğe kapıldı.
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Bazı vatandaşlar ise her yıl böyle durumların meydana geldiğini ve bu tarihlerde gelgit olaylarının olduğunu belirtti.
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Her yıl aynı tarihlerde aynı olay
Mevsimsel bir durum olduğu öne sürülen deniz çekilmesi nedeniyle suyla kaplı olan ilçe sahili bomboş kalırken, yer yer bazı balıkçı tekneleri de ortada kaldı.
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