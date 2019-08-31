Tekirdağ Çorlu'daki vahşette katil tanıdık çıktı
Demirören Haber Ajansı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokakta yürürken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan çiftten Salih Durmuş'un (42) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesinin ardından Melike Baştürk (42) de tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftin katil zanlısının kimliği de belli oldu. Katin zanlısı N.B.'nin Melike Baştürk'ün boşanma davası açtığı eşi ve Salih Durmuş'un da asker arkadaşı olduğu tespit edildi. Katil zanlısı N.B., Yalova'da yakalandı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda; Salih Durmuş ile birlikte yaşadığı Melike Baştürk, market alışverişi yaptıktan sonra evine dönerken arkalarından gelen bir kişi üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp ikiliye kurşun yağdırdı.
119
Çift vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı.
219
Olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Salih Durmuş ve Melike Baştürk tedaviye alındı.
319
Yaralılardan Salih Durmuş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
419