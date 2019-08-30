Tekirdağ Çorlu'da sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı
İhlas Haber Ajansı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Melike B. (42) ile birlikte yaşadığı Salih D. (42), sokakta yürürken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Salih D., kaldırıldığı hastanede öldü, Melike B. ise hastanede tedaviye alındı.
TEKİRDAĞ Çorlu’da iki sevgili, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hastaneye kaldırılan çiftten biri hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu’da Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak'ta meydana geldi.
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İddialara göre, Salih D. (49) ile Melike B. (42) market alışverişi yaptıktan sonra arkalarından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
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Saldırgan olayın ardından kaçarak kayıplara karışırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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