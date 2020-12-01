Tekirdağ aylar sonra karla buluştu! Yüksek kesimlerde yaşanan 'beyaz' heyecan
TEKİRDAĞ'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Tekirdağ'a 146 kilometrelik mesafede bulunan İstanbul'da da kar beklentisi büyüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olması beklenen kar yağışı dün gece Edirne ve Kırklareli üzerinden ülkeye giriş yaptı. Uyarıların ardından Tekirdağ'da kısa süreli etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Gece saatlerinde Tekirdağ’ın Malkara ve Süleymanpaşa ilçesinde de etkili olan kar yağışı kısa süreli etkisini gösterdi.
Gece saatlerinde kentte kısa süreli meydana gelen kar yağışı etkisini kaybederken, Malkara ile Süleymanpaşa ilçeleri arasında bulunan yüksek kesimler beyaza büründü.
Megakentle arasında yaklaşık 146 kilometrelik mesafe bulunan Tekirdağ, İstanbullularda kar heyecanı uyandırdı.