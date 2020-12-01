Tekirdağ aylar sonra karla buluştu! Yüksek kesimlerde yaşanan 'beyaz' heyecan

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olması beklenen kar yağışı dün gece Edirne ve Kırklareli üzerinden ülkeye giriş yaptı. Uyarıların ardından Tekirdağ'da kısa süreli etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.