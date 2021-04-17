Tekerlekli sandalyedeki Brad Pitt sevenlerini korkuttu yorgun halsiz...
Brad Pitt, geçtiğimiz günlerde bir hastane çıkışı tekerlekli sandalye ile kameralara yansıdı. Pitt'in bu hali sevenlerini bir hayli korkuttu.
Hollywood yıldızı Brad Pitt, geçtiğimiz Çarşamba günü ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Beverly Hills şehrinde bir tıp merkezinden tekerlekli sandalyeyle çıkarken kameralara yakalandı.
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Ünlü oyuncunun önemli bir sağlık probleminin olmadığını bildiren Pitt'e yakın bir kaynak, yıldız ismin yalnızca dişçiye gittiğini belirtti.
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Öte yandan siyah bir kapüşonlu ve gri pantolon giydiği görülen Pitt'in yorgun ve hasta hali dikkat çekerken koruması da kendisine eşlik etti.
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Brad Pitt'in bu hali sevenlerini oldukça korkuttu.
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