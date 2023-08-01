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Tekel bayi basıp katliam yapmışlardı! Esenyurt'taki vahşette yeni gelişme: Zanlılarından 1'i tutuklandı

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Tekel bayi basıp katliam yapmışlardı! Esenyurt'taki vahşette yeni gelişme: Zanlılarından 1'i tutuklandı

Esenyurt'ta kan donduran cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlılardan adliyeye sevk edilen Murat Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekel bayi basıp katliam yapmışlardı! Esenyurt'taki vahşette yeni gelişme: Zanlılarından 1'i tutuklandı

Esenyurt’ta bir işyerinde yaşanan kan dondurucu olayda 4 kişi kurşun yağdırmış, Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybederken, Yusuf Erzen (21) ise yaralanmıştı.

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Tekel bayi basıp katliam yapmışlardı! Esenyurt'taki vahşette yeni gelişme: Zanlılarından 1'i tutuklandı

Güvenlik kameralarına da yansıyan cinayetle ilgili inceleme başlatan polis, 4 zanlıyı ve onlara yardım ve yataklık eden 5 kişiyi gözaltına aldı. 

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Tekel bayi basıp katliam yapmışlardı! Esenyurt'taki vahşette yeni gelişme: Zanlılarından 1'i tutuklandı

Zanlılardan Murat Ö. Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tekel bayi basıp katliam yapmışlardı! Esenyurt'taki vahşette yeni gelişme: Zanlılarından 1'i tutuklandı

İfadeleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta işlenen kan donduran cinayete ilgili ifadeler ortaya çıktı. Zanlılardan Tarık Ö.'nün "WhatsApp’tan yaptığı paylaşımlarla beni çevreme karşı küçük düşürdü. Niyetim konuşmaktı, olay bir anda istemediğimiz boyuta ulaştı. Pişmanım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltı sayısı ise 9'a yükseldi.

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