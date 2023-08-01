Tekel bayi basıp katliam yapmışlardı! Esenyurt'taki vahşette yeni gelişme: Zanlılarından 1'i tutuklandı
Esenyurt'ta kan donduran cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlılardan adliyeye sevk edilen Murat Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Esenyurt’ta bir işyerinde yaşanan kan dondurucu olayda 4 kişi kurşun yağdırmış, Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybederken, Yusuf Erzen (21) ise yaralanmıştı.
Güvenlik kameralarına da yansıyan cinayetle ilgili inceleme başlatan polis, 4 zanlıyı ve onlara yardım ve yataklık eden 5 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılardan Murat Ö. Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İfadeleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta işlenen kan donduran cinayete ilgili ifadeler ortaya çıktı. Zanlılardan Tarık Ö.'nün "WhatsApp’tan yaptığı paylaşımlarla beni çevreme karşı küçük düşürdü. Niyetim konuşmaktı, olay bir anda istemediğimiz boyuta ulaştı. Pişmanım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltı sayısı ise 9'a yükseldi.