Tekel bayi basıp katliam yapmışlardı! Esenyurt'taki vahşette yeni gelişme: Zanlılarından 1'i tutuklandı

İfadeleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta işlenen kan donduran cinayete ilgili ifadeler ortaya çıktı. Zanlılardan Tarık Ö.'nün "WhatsApp’tan yaptığı paylaşımlarla beni çevreme karşı küçük düşürdü. Niyetim konuşmaktı, olay bir anda istemediğimiz boyuta ulaştı. Pişmanım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltı sayısı ise 9'a yükseldi.