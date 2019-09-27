Tek Yürek'te de oynamıştı Payitaht Abdulhamid'e ortalığı karıştıracak transfer
89. bölümüyle yeni sezona 'Merhaba' diyen Payitaht Abdulhamid dizisine, dengeleri değiştirecek bir transferin gerçekleştiği öğrenildi.
Son bölümüyle izleyenlerine gerilim dolu dakikalar yaşatan Payitaht Abdulhamid, 27 Eylül Cuma günü yayınlanacak 90. bölümüyle izleyicilere sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni transferinin, yarın ilk kez ortaya çıkması bekleniyor.
Payitaht Abdülhamid dizisinin bu hafta ekrana gelecek 90. bölümünden itibaren kadroya Şakir Güler'in dahil olduğu öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Güler, David Grun rolü ile seyirci karşısına çıkacak.
Şakir Güler Kimdir?
1987 yılında dünyaya gelen yakışıklı oyuncu Şakir Güler Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.
Trt 1 ekranlarında yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında oyuncu kadrosunda yer alan Şakir Güler, geçtiğimiz aylarda final yapan Tek Yürek dizisinde de rol almıştı.