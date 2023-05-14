Muhalif ve iktidara yakın kanallarda biz öndeyiz yarışı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri nefes nefese devam ediyor. Anadolu Ajansı verilerine göre saat 22.05 itibarıyla açılan sandık oranı yüzde 80.5'e ulaştı. Buna göre Erdoğan yüzde 50.4 Kılçdaroğlu yüzde 43.8 oy alıyor. Ancak CHP temsilcileri AA verilerine bakmayın dedi, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia etti.

Muhalif kanallardan Halk TV'de Erdoğan'ın oyu yüzde 48'lerde gösterirken CNN Türk'te yüzde 50.4 olarak görülüyor. Ancak Halk TV'deki ekranda açılan sandık oranı yüzde 62.3'de kalması dikkat çekti. Benzer tablo Fox tv ve Sözcü TV için de geçerliydi.