Tek pasaport yetiyor! Liste belli oldu: İşte vizesiz 10 Yunan adası
6 yıl aradan sonra Yunanistan'a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Atina'da Erdoğan ile bir araya gelen Başbakan Miçotakis, "Coğrafya ve tarih bize aynı mahallede yaşamayı emretti. İki devleti yan yana getirmeyi tarihi bir borç görüyorum" diyerek Türk vatandaşlara Ege Denizi'ndeki 10 Yunan adasına bir hafta boyunca vizesiz tatil uygulaması duyuruldu. Peki vizesiz Yunan adaları hangileri?
Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Kairidis, Türkiye ile yapılan anlaşma gereğince bir hafta vizesiz ziyaret edilebilecek adaları açıkladı. Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'ın Schengen ülkesi olduğunu hatırlatan Bakan Kairidis, söz konusu ziyaretlerin gerçekleşebilmesi için Schengen'den istisna talep ettiklerini kaydetti. Ege Denizi'nin kuzeyinden en güneyine kadar 10 adanın Türkler tarafından vizesiz seyahat edilebilmesini Yunan halkının da istediğini vurgulayan Kairidis, düzenlemenin sadece yaz mevsiminde değil tüm sene boyunca geçerli olacağı bilgisini de verdi. Yunanistan Göç Bakanı, Türklerin vizesiz tatile gidebileceği adaları açıkladı.
Bu adalar, Sakız, Samos, Kos, Rodos, Simi, Meis, Midilli, Limni, Kalymnos, Leros.
Hangi evraklar gerekiyor?
En az 6 aylık geçerliliği olan pasaportun bulunması gerekirken, 2 biyometrik fotoğraf, seyahati karşılayacak kadar bakiye olan son 3 aya ait banka hesap dökümleri, feribot bileti ve otel rezervasyonu, seyahat sağlık sigortası, kimlik fotokopisi, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu gerekiyor.
Kapıda vize, tek girişli ve maksimum 7 gün içinde olmak kaydıyla bilet, özel rezervasyonları kapsayan günlerde geçerli olacak.