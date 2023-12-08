Tek pasaport yetiyor! Liste belli oldu: İşte vizesiz 10 Yunan adası

Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Kairidis, Türkiye ile yapılan anlaşma gereğince bir hafta vizesiz ziyaret edilebilecek adaları açıkladı. Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'ın Schengen ülkesi olduğunu hatırlatan Bakan Kairidis, söz konusu ziyaretlerin gerçekleşebilmesi için Schengen'den istisna talep ettiklerini kaydetti. Ege Denizi'nin kuzeyinden en güneyine kadar 10 adanın Türkler tarafından vizesiz seyahat edilebilmesini Yunan halkının da istediğini vurgulayan Kairidis, düzenlemenin sadece yaz mevsiminde değil tüm sene boyunca geçerli olacağı bilgisini de verdi. Yunanistan Göç Bakanı, Türklerin vizesiz tatile gidebileceği adaları açıkladı.