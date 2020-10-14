Tek kadın üyeydi! Şimdi Diyarbakır'da 572 erkeğin başkanı oldu
DİYARBAKIR'da, Sur İşadamları ve Toptancıları Derneği (SİDER) Başkanı Şükran Yılmaz (38), 572 erkek üyeden oluşan derneğin 3 dönemdir başkanlığını sürdürüyor.
İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan 1 çocuk annesi Şükran Yılmaz, 2014'te memleketi Diyarbakır'a dönerek, Sur ilçesinde ailesine ait tekstil firmasının başına geçti. Burada dernek ihtiyacını fark eden Yılmaz, esnafla görüşerek dernek çatısı altında toplanma fikrini sundu.
110
Yapılan çalışmalardan sonra, 2016 yılında SİDER adıyla bir dernek kuruldu. 572'ye ulaşan ve hepsi erkek olan üyelerin çoğunluğunun kararıyla Yılmaz, başkan seçilerek derneğin başına geçti.
210
3 dönemdir derneğin başkanlığını sürdüren Yılmaz, pandemi nedeniyle dernek binasındaki faaliyetleri sonlandırarak çalışmalarını evinde yürütmeye başladı.
310
Toplantıları telekonferans yoluyla yöneten Yılmaz, esnafın talep ve şikayetlerini not alıyor.
410