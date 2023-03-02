Tek hayali asker olmaktı! Depremzede down sendromlu genci böyle mutlu ettiler
Askerlik hayali ile yaşayan down sendromlu depremzede genci, Yozgat’ta kaldığı yurttaki yetkililer güvenlik görevlisi yaparak mutlu etti.
Memleketleri Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Şanlıdal ailesi, Yozgat’a geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yozgat Bozok Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirilen Şanlıdal ailesinin 20 yaşındaki en küçük çocukları down sendromlu Ahmet Şamil Şanlıdal, neşeli, sevecen ve samimi davranışlarıyla kısa sürede yurdun sevilen yüzü haline geldi.
Down sendromlu gencin küçük yaşlardan beri kurduğu askeri üniforma giyme hayalini duyan yurt yönetimi de, genci mutlu etmek için harekete geçti.
Down sendromlu Ahmet Şamil Şanlıdal’a güvenlik görevlisi üniforması giydiren yurt yönetimi, genci biraz olsun mutlu etmeyi başardı. Yurttaki diğer mesai arkadaşlarıyla uyum içerisinde çalışan down sendromlu Şanlıdal’ın mutluluğu, attığı gülücüklerle yüzüne yansıdı.
Güvenlik görevlisi üniforması giyen gencin ailesi ise oğullarının askeri üniformayı da giyerek askerlik duygusunu yaşamasını istiyor.