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Tek celsede boşandılar ihanetin bedeli ağır oldu! Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’ün boşanma protokolü:

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Tek celsede boşandılar ihanetin bedeli ağır oldu! Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’ün boşanma protokolü:

Cem adında bir oğulları olan Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz çifti tek celsede boşandı. Çiftin boşanma protokolü ortaya çıktı. Buğra Gülsoy'ün ödeyeceği nafaka ve dahası, "ihanetin bedeli ağır oldu" şeklinde yorumlara neden oldu. İşte haberin ayrıntıları...

Tek celsede boşandılar ihanetin bedeli ağır oldu! Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’ün boşanma protokolü:

Sosyal medyada mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftlerden olan Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'den kötü haber gelmişti.

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Tek celsede boşandılar ihanetin bedeli ağır oldu! Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’ün boşanma protokolü:

Buğra Gülsoy ile 2018 yılında nikah masasına oturduğu Nilüfer Gürbüz ile yollarını ayırdı.

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Tek celsede boşandılar ihanetin bedeli ağır oldu! Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’ün boşanma protokolü:

Nisan ayında 4 yaşına girecek olan Cem adında bir oğulları olan çift aldıkları ortak kararla evliliklerini anlaşmalı olarak bitirdi.

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Tek celsede boşandılar ihanetin bedeli ağır oldu! Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’ün boşanma protokolü:

Aynı evde yaşayan çiftin uzun süredir beraber değil, tek başlarına sosyal ortamlar katılması dikkat çekiyordu.

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