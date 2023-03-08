Tek celsede boşandılar ihanetin bedeli ağır oldu! Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’ün boşanma protokolü:
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Cem adında bir oğulları olan Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz çifti tek celsede boşandı. Çiftin boşanma protokolü ortaya çıktı. Buğra Gülsoy'ün ödeyeceği nafaka ve dahası, "ihanetin bedeli ağır oldu" şeklinde yorumlara neden oldu. İşte haberin ayrıntıları...
Sosyal medyada mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftlerden olan Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'den kötü haber gelmişti.
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Buğra Gülsoy ile 2018 yılında nikah masasına oturduğu Nilüfer Gürbüz ile yollarını ayırdı.
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Nisan ayında 4 yaşına girecek olan Cem adında bir oğulları olan çift aldıkları ortak kararla evliliklerini anlaşmalı olarak bitirdi.
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Aynı evde yaşayan çiftin uzun süredir beraber değil, tek başlarına sosyal ortamlar katılması dikkat çekiyordu.
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