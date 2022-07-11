Tek bir ısırığı hayatınızı karartabilir! İşte dünyadaki en zehirli hayvanlar!
Dünya üzerinde milyonlarca farklı türde hayvan varken, bunların birçoğu hala keşfedilmemiş durumda. Ancak insanoğlu tarafından bulunan ve zehirleri bilinen öyle canlılar var ki, okudukça tüyleriniz diken diken olacak. İşte dünya üzerindeki bilinen en zehirli hayvanlar...
Dünyada karada ve denizde olmak üzere milyonlarca çeşit farklı hayvan ve böcek türü bulunuyor. Bu türlerin bazıları tamamen zararsız ve masum olsa da, bazıları tahmin bile edemeyeceğiniz kadar zehirli.
Hatta öyle hayvanlar var ki, dış görünüşüne aldanıp sevmek ile isteyebilirsiniz. Fakat bu hayvanlara dokunduğunuz anda hayatınız kararabilir. İşte dünyadaki bilinen en zehirli 10 hayvan...
10. Muz Örümceği
Muz örümceği Dünya Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en zehirli hayvanı seçilmiştir. Kurbanlarına çok acılı bir son hazırlayan bu örümcek felç, kas kontrolü kaybı ve sonucunda ölüme kadar neden olan zehre sahiptir.
9. Taş Balığı
Denide yaşayan en zehirli hayvanlardan bir tanesidir. Sırtında yer alan zehirli dikenleri sayesinde kurbanını ağrılı, acılı bir ölüme sürükler. Hemen müdahale edilmezse felç gerçekleşir.